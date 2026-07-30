.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Яндекс - фундаментально недооцененная компания - Совкомбанк
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ВВП РФ в июне вырос на 1,1% в годовом выражении, за 1-е полугодие - на 0,3% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду...
 
Сбербанк ждет рост наличных в обращении в 2026 году
Сбербанк прогнозирует переток ликвидности в наличные в 2026 году на сумму 3,8 трлн рублей, признаков улучшения ситуации пока не видит, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Что касается наличности, то мы видим, что...
 
Что нового готовит россиянам август
В августе вырастут пенсии работающих пенсионеров, самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам, а налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг, пишет "Российская газета". Работающие...
 
30 июля 2026 года 14:55

Яндекс - фундаментально недооцененная компания - Совкомбанк

ПАО "Яндекс" - фундаментально недооцененная компания, говорится в материале аналитика Совкомбанка Артура Легостаева.

"Яндекс" опубликовал сильные финансовые результаты за 2К2026: выручка компании увеличилась на 16% г/г против ожидаемых +12% г/г за счет роста сегмента "Поиск" на фоне повышения эффективности рекламных инструментов, в частности, как мы считаем, алгоритмов таргетирования, - пишет эксперт. - Скорректированная EBITDA оказалась выше наших оценок, а рентабельность по данному показателю в 2К26 составила 23% от выручки".

Компания подтвердила целевые ориентиры на 2026 год: ожидается рост выручки порядка 20% г/г и достижение скорректированной EBITDA на уровне 350 млрд руб.

"Мы считаем выполнение данного гайденса реалистичным и расцениваем его как сильный показатель в условиях слабой макроэкономической конъюнктуры, - отмечает аналитик. - Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции "Яндекса" и подтверждаем рекомендацию "покупать".

На фоне публикации сильного финансового отчета, подтверждения прогнозов менеджмента и выхода на положительный свободный денежный поток (FCF), стратег банка рассматривает компанию как фундаментально недооцененную, но предупреждает, что краткосрочно компания находится под давлением регуляторных рисков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.