Яндекс - фундаментально недооцененная компания - Совкомбанк

ПАО "Яндекс" - фундаментально недооцененная компания, говорится в материале аналитика Совкомбанка Артура Легостаева.

"Яндекс" опубликовал сильные финансовые результаты за 2К2026: выручка компании увеличилась на 16% г/г против ожидаемых +12% г/г за счет роста сегмента "Поиск" на фоне повышения эффективности рекламных инструментов, в частности, как мы считаем, алгоритмов таргетирования, - пишет эксперт. - Скорректированная EBITDA оказалась выше наших оценок, а рентабельность по данному показателю в 2К26 составила 23% от выручки".

Компания подтвердила целевые ориентиры на 2026 год: ожидается рост выручки порядка 20% г/г и достижение скорректированной EBITDA на уровне 350 млрд руб.

"Мы считаем выполнение данного гайденса реалистичным и расцениваем его как сильный показатель в условиях слабой макроэкономической конъюнктуры, - отмечает аналитик. - Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции "Яндекса" и подтверждаем рекомендацию "покупать".

На фоне публикации сильного финансового отчета, подтверждения прогнозов менеджмента и выхода на положительный свободный денежный поток (FCF), стратег банка рассматривает компанию как фундаментально недооцененную, но предупреждает, что краткосрочно компания находится под давлением регуляторных рисков.

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