"Финам" сохраняет целевую цену акций United Parcel Service на уровне $118,44

"Финам" сохраняет целевую цену акций United Parcel Service по итогам отчетности за 2К 2026 на уровне $118,44, что соответствует потенциалу роста на 12,2%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"После публикации нашей идеи на покупку от 14.05.2026 котировки в моменте росли на 21% на фоне ожиданий об успешном завершении реструктуризации сети, - отмечает эксперт. - Однако за последнюю неделю акции скорректировались на 10% вместе с рынком, предоставив возможность добрать позицию по более привлекательным ценам. Несмотря на снижение объемов перевозок, среднесрочные драйверы роста бизнеса остаются в силе".

Ключевыми рисками для компании аналитик считает возможность глобальной рецессии, снижение потребительского спроса и рост затрат.

United Parcel Service - одна из крупнейших в мире логистических компаний, предоставляющая услуги по доставке посылок, управлению цепочками поставок и транспортировке грузов.

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