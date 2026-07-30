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Главная  /  Мнения аналитиков  /  "АКБФ" понижает прогнозную цену акций ВТБ до 112,49 руб
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30 июля 2026 года 13:57

"АКБФ" понижает прогнозную цену акций ВТБ до 112,49 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понижает прогнозную цену акций ВТБ с 124,81 до 112,49 рубля. Несмотря на пересмотр оценки, бумаги по-прежнему обладают потенциалом роста около 96%, поэтому рекомендация "покупать" остается без изменений, говорится в комментарии аналитиков.

"ВТБ улучшил процентные и комиссионные доходы по итогам первого полугодия, однако снижение прибыли и рост требований к капиталу потребовали пересмотра прогнозов, - пишут эксперты. - Мы снизили оценку чистой прибыли группы на 2026 год до 600 млрд руб., а прогноз дивидендов - до 8,13 руб. на акцию. Дополнительными факторами риска остаются предстоящая допэмиссия и развитие партнерств с маркетплейсами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА