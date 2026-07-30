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30 июля 2026 года 13:32

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Озона на уровне 5200 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций МКПАО "Озон" на уровне 5200 рублей за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Оцениваем финансовые результаты компании по МСФО и операционные результаты за II квартал 2026 года позитивно, - пишут эксперты. - "Озон" уже пятый квартал подряд демонстрирует чистую прибыль, подтверждая, что компания постепенно переходит от модели агрессивного роста к устойчиво прибыльному бизнесу. Сильная динамика выручки, GMV и EBITDA говорит о сохранении высоких темпов развития как маркетплейса, так и финтех-направления, несмотря на некоторое ухудшение качества кредитного портфеля".

По мнению аналитиков, при сохранении текущей динамики компания имеет все шансы завершить 2026 год с чистой прибылью. "Основным внешним риском для бизнеса остаются возможные атаки на логистическую инфраструктуру и склады и введенные санкции, однако пока они не меняют позитивного взгляда на акции эмитента", - подчеркивают стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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