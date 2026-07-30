"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Intel с целевой ценой $121,5

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $121,5 за бумагу, что отражает потенциал роста на 41% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Максима Абрамова.

"Сильные результаты за 2К2026 подтверждают восстановление бизнеса Intel, - отмечает эксперт. - Компания наращивает выручку в сегментах ЦОД, ИИ и клиентских устройств, перешла от убытка к прибыли, а прогноз менеджмента указывает на сохранение положительной динамики в 3К2026. В более долгосрочной перспективе потенциальный заказ Google и сотрудничество с Apple могут поддержать развитие контрактного производства Intel на фоне стремления технологических компаний диверсифицировать выпуск чипов и снизить зависимость от TSMC".

Дополнительными драйверами, на взгляд аналитика, выступают рост инвестиций в ИИ-инфраструктуру и расширение производства серверных процессоров в Ирландии. Он считает, что акции компании выглядят привлекательными для покупки.

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая включает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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