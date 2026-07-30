Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Озона на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций МКПАО "Озон" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Озон" опубликовал результаты за 2К26 по МСФО: выручка увеличилась на 65% г/г до 334 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA достиг 57,9 млрд руб. благодаря прибыли в размере 38 млрд руб. в сегменте электронной коммерции и 20 млрд руб. в сегменте финтеха. Чистая прибыль составила 10 млрд руб., отмечает эксперт.

"Финансовые результаты "Озона" за 2К26 значительно превысили наши ожидания как по общему объему продаж, так и по скорректированному показателю EBITDA, - пишет Белов. - Сильный рост выручки был обусловлен динамикой в сегментах электронной коммерции (благодаря растущему количеству заказов) и финтеха. Отмечаем, что юнит-экономика в электронной коммерции продолжила улучшаться".

Эксперт положительно оценивает опубликованную отчетность эмитента и подтверждает рейтинг "покупать" по бумаге. При этом Белов указывает, что в среднесрочной перспективе любые новости, касающиеся рисков для логистической инфраструктуры, могут вызвать некоторую волатильность котировок.

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