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30 июля 2026 года 10:00

Фондовые рынки в минусе, Brent торгуется у $90,75 за баррель

Индексы США в среду закрылись падением на 1,5-2,2%. Рынки акций АТР снижаются в четверг, кроме японского. Цены на нефть колеблются между ростом и снижением, Brent торгуется у $90,75 за баррель

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, основное внимание инвесторов было сосредоточено на итогах июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение поддержали девять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), трое выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель центробанка Кевин Уорш в ходе пресс-конференции пообещал, что регулятор будет "действовать без колебаний" для достижения целевой инфляции в 2%. При этом в ходе июльского заседания члены руководства ЦБ обсуждали ряд вариантов изменения денежно-кредитной политики в будущем, сказал он.

Давление на котировки также оказал рост цен на нефть после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Procter & Gamble Co. (SPB: PG) по итогам торгов сократила капитализацию на 1,9%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров снизил квартальную чистую прибыль на 16%, а выручка не оправдала прогнозов аналитиков. Сама компания ожидает замедления роста бизнеса в начавшемся фингоду.

Цена бумаг Lennox International упала на 21% после того, как этот производитель оборудования для систем климат-контроля ухудшил годовой прогноз прибыли и отчитался о квартальной выручке ниже ожиданий рынка.

Канадская Allied Gold потеряла 18,3% рыночной стоимости после новостей о расторжении сделки с китайской Zijin Gold, планировавшей купить ее за 5,5 млрд канадских долларов ($3,9 млрд).

Акции Visa Inc. (SPB: V) подорожали на 0,6%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги Ford Motor (SPB: F) выросли на 2,1%. Автопроизводитель во втором квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий, а так