.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
ВВП РФ в июне вырос на 1,1% в годовом выражении, за 1-е полугодие - на 0,3% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, а также снижения на 1% в феврале и на 1,7% в январе, говорится в опубликованном в среду...
 
Сбербанк ждет рост наличных в обращении в 2026 году
Сбербанк прогнозирует переток ликвидности в наличные в 2026 году на сумму 3,8 трлн рублей, признаков улучшения ситуации пока не видит, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Что касается наличности, то мы видим, что...
 
Что нового готовит россиянам август
В августе вырастут пенсии работающих пенсионеров, самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам, а налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг, пишет "Российская газета". Работающие...
 
30 июля 2026 года 10:30

Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть

Москва. 30 июля. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется после трех дней снижения благодаря высоким ценам на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,778 руб. (-1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом осталась на 5,65 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах в четверг после заметного скачка накануне на фоне продолжающихся взаимных обменов ударами между США и Ираном. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $92,5 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 7,9%, до $90,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $85,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 6,57%, до $84,47 за баррель.

Нефть резко подорожала в среду на заявлении президента США Дональда Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также военно-морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную ост