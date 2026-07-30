Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть

Москва. 30 июля. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в четверг; рубль укрепляется после трех дней снижения благодаря высоким ценам на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,778 руб. (-1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом осталась на 5,65 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах в четверг после заметного скачка накануне на фоне продолжающихся взаимных обменов ударами между США и Ираном. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $92,5 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 7,9%, до $90,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,77%, до $85,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 6,57%, до $84,47 за баррель.

Нефть резко подорожала в среду на заявлении президента США Дональда Трампа, пообещавшего жесткий ответ на удар Ирана по американской базе в Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox News, употребив также нецензурную лексику. - Тяжко им придется".

Иранские ВВС ранее сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

В ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую серию ударов по Ирану. Были атакованы десятки целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также военно-морские объекты, сообщило CENTCOM.

Рост цен на нефть сдерживается тем, что поставки сырья из Персидского залива продолжаются, несмотря на почти полную ост