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Главная / Мнения аналитиков / Фундаментальная картина рынка акций улучшилась - "Финам"
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30 июля 2026 года 11:24
Фундаментальная картина рынка акций улучшилась - "Финам"
Фундаментальная картина рынка акций улучшилась, считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков. "Российский рынок постепенно переходит от восстановления на эмоциях к движению, основанному на фундаментальных факторах, - пишет эксперт в комментарии. - Замедление недельной инфляции до 0,04% стало самым важным внутренним сигналом последних недель. Одновременно оценка Минэкономразвития показывает, что экономика сохраняет положительный рост, хотя его темпы остаются умеренными. Рынок труда также постепенно теряет перегрев. В совокупности это создает для Банка России пространство для дальнейшего осторожного снижения ключевой ставки, если тенденция сохранится после октябрьской индексации тарифов". Именно ожидания смягчения денежно-кредитной политики становятся главным драйвером российского рынка акций, полагает Кабаков. После мощного восстановления индекс Московской биржи приблизился к важной зоне сопротивления, где неизбежно усилится фиксация прибыли. Однако фундаментальная картина, на взгляд аналитика, выглядит значительно лучше, чем несколько недель назад. "Рост нефти, постепенное ослабление рубля и снижение инфляции одновременно улучшают перспективы корпоративных прибылей, - указывает он. - Если внешний фон не ухудшится, рынок способен закрепиться выше текущих уровней и начать движение к следующему диапазону сопротивления. При этом геополитические риски остаются главным фактором, способным быстро изменить настроение инвесторов". Лучше рынка продолжают выглядеть финансовый и технологический сектора, считает Кабаков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА