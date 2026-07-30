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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Котировки нефти способны на время задержаться выше $90/барр. Brent - банк "Санкт-Петербург"
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30 июля 2026 года 10:57

Котировки нефти способны на время задержаться выше $90/барр. Brent - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти способны на время задержаться выше $90 за баррель Brent, что располагает курс рубля к коррекции до 11,70 руб./юань. говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду вернулись к заметному росту из-за эскалации на Ближнем Востоке. Впрочем, на стороне черного золота играли и недельные данные о неожиданно резком снижении запасов сырой нефти в Штатах. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $92,2/барр. С учетом анонсированной президентом США длительной волны ударов по Ирану котировки способны на время задержаться выше $90/барр.", - пишут аналитики в комментарии.

После завершения налогового периода покупки валюты (в т.ч. под возможный импорт нефтепродуктов) стали заметнее сдвигать рубль-юань вверх, отмечают далее эксперты банка. В четверг курс CNY/RUB находится у 11,79 руб./юань. На их взгляд, в моменте есть риски дальнейшего ослабления рубля, но выросшие цены на сырье все же располагают к коррекции хотя бы к 11,70 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ