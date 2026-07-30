Индекс Мосбиржи попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Индекс Мосбиржи на фоне сохраняющейся поддержки цен на нефть попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление в виде уровня 2250 пунктов и 50-дневной скользящей средней, - отмечает эксперт в комментарии. - Закрепление выше может создать плацдарм для продолжения волны восстановления. В этом случае следующей целью может стать район 2340-2360 пунктов".

При этом текущая динамика, на взгляд Зварича, укладывается в рамки коррекции, а с точки зрения фундаментальных факторов сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года.

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