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30 июля 2026 года 10:37

Индекс Мосбиржи попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Индекс Мосбиржи на фоне сохраняющейся поддержки цен на нефть попытается в четверг преодолеть двойное сопротивление в виде уровня 2250 пунктов и 50-дневной скользящей средней, - отмечает эксперт в комментарии. - Закрепление выше может создать плацдарм для продолжения волны восстановления. В этом случае следующей целью может стать район 2340-2360 пунктов".

При этом текущая динамика, на взгляд Зварича, укладывается в рамки коррекции, а с точки зрения фундаментальных факторов сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ