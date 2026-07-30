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30 июля 2026 года 10:06

Цены корпоблигаций в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 30 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 июля снизилась до 0,04% после 0,17% с 14 по 20 июля, также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, сообщил в среду Росстат. Замедление инфляции объясняется торможением роста цен на бензин до 0,56% (с 1,66% неделей ранее) и снижением цен на дизельное топливо на 0,06% (после роста на 1,87% неделей ранее). Из данных за 27 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 июля ускорилась до 5,95% с 5,84% на 20 июля (на конец июня составляла 6,02%. Замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Рост ВВП РФ в июне 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом выражении после роста на 0,3% в мае, на 1,3% в апреле и на 1,9% в марте, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-июнь 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,3% в годовом выражении. Во II квартале рост ВВП РФ оценивается в 0,9% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в среду, основное внимание инвесторов было сосредоточено на итогах июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Решение поддержали девять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), трое выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель