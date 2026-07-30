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30 июля 2026 года 10:16

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Яндекс" с целевой ценой 6856 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Яндекс" представил позитивные финансовые результаты за 2К 2026 г. Выручка компании увеличилась на 16% г/г, что примерно соответствует оценкам аналитиков. Динамика в сегменте поиска и персональных сервисах улучшилась относительно предыдущего отчетного периода. EBITDA опередила прогнозы и достигла 88,9 млрд руб., отмечает эксперт.

Главным фактором роста маржинальности, на его взгляд, стало улучшение показателя городских сервисов. Компании удалось впервые продемонстрировать положительную EBITDA в онлайн-торговле и, ожидается, что подразделение выйдет на устойчивый плюс на горизонте 12 мес.

"По итогам первого полугодия EBITDA компании уже составила 46% от целевого показателя, и мы полагаем, что "Яндекс" здесь движется с опережением своего прогноза, - указывает Михайлин. - С момента старта программы обратного выкупа в мае Яндекс приобрел уже 3,3 млн акций (0,83% капитала и 3,3% free-float) на сумму около 12,5 млрд руб. (25% от максимального объема buyback). Объем выкупа с большим запасом превысил объемы эмиссии акций для целей программы LTI".

Компания торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 г. в 4,6х, что немного ниже текущего медианного значения технологического сектора, подчеркивает стратег, и подтверждает рекомендацию "покупать" для акций эмитента с целевой ценой 6856 руб. за бумагу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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