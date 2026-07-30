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30 июля 2026 года 09:56

Дальнейшее улучшение ситуации с валютной ликвидностью может помочь восстановлению рубля - ПСБ

В случае дальнейшего улучшения ситуации с валютной ликвидностью рубль может попытаться перейти к восстановлению, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В среду продолжилась волна ослабления рубля, поддерживаемая повышенным спросом на валюту и снижением предложения со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг ожидаем движения юаня в верхней половине диапазона 11,5-12 рублей, а доллара в коридоре 77-82 рубля".

При этом аналитик считает, что в случае дальнейшего улучшения ситуации с валютной ликвидностью и на поддержке со стороны динамики цен на нефть рубль может попытаться отыграть часть потерь среды, чему будет способствовать переход участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в иностранной валюте.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ