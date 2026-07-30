Перекупленность рынка акций нарастает - "Алор Брокер"

Перекупленность рынка акций нарастает, технически индекс Мосбиржи встретит преграду в районе 2270-2300 пунктов, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Основная причина продолжения мощного отскока рынка акций от годовых минимумов, размер которого достиг около 20%, - удорожание нефти, - пишет эксперт в комментарии. - В среду Дональд Трамп заявил о возможности нанесения ударов по Ирану, на что нефть прибавила чуть более 6%. Неудивительно, что за ней подорожала нефтянка, в том числе тяжеловесная "Роснефть" (+4,7%), наиболее сильно коррелирующая с ценами на свою продукцию".

Неоправданным, на взгляд аналитика, выглядит подъем акций делевоперов и черных металлургов - у них пока не появилось внутренних драйверов роста.

"Поддержали рынок данные по инфляции, - отмечает зацепин. - За неделю по 27 июля розничные цены выросли всего на 0,04% против +0,17% неделей ранее. Вероятно, пик топливного кризиса пройден, но подорожание бензина и дизеля мы будем постоянно ощущать в ценах на продукцию АПК. Однако годовой показатель продолжил рост, поднявшись до 5,95% с 5,84%. В целом эти данные выглядят обнадеживающими, но не настолько, чтобы рассчитывать на снижение ставки на следующем заседании ЦБ".

В целом же рынок акций, по оценке стратега, начинает выглядеть перекупленным. Наиболее сильно растут бумаги, более других упавшие ранее, в том числе за счет маржинальных лонгов. Их закрытие приведет к развороту рынка, но для этого нужен повод, полагает Зацепин. Технически индекс Мосбиржи встретит преграду в районе 2270-2300 пунктов, и вряд ли она будет пройдена сходу.

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