Отчет Яндекса подчеркивает его статус высокотехнологичного лидера и стабильной дивидендной фишки - ПСБ

Финансовый отчет "Яндекса" за 2К26 подчеркивает его статус высокотехнологичного лидера и стабильной дивидендной фишки, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

Выручка Яндекса во II квартале 2026 года составила 386 млрд рублей, +16% г/г. Скорректированная EBITDA: +35%, 89 млрд рублей, напоминает аналитик в комментарии. Рентабельность EBITDA: 23%, +3,1 п.п. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза.

Компания сохранила прогноз на 2026 год по росту выручки ~20% и скорр. EBITDA на уровне 350 млрд рублей.

"Отчет "Яндекса" подчеркивает его статус высокотехнологичного лидера и стабильной дивидендной фишки, - пишет Крылова. - Поиск и ИИ остаются ключевым источником EBITDA всей группы. Главным позитивным драйвером для инвесторов стала рекомендация менеджмента выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию, тогда как ранее аналогичная сумма выплачивалась за весь 2025 год".

По оценке эксперта банка, финансовое положение компании выглядит крепким, она сохраняет двузначные темпы роста, имеет хороший запас ликвидности на балансе и околонулевую долговую нагрузку, что нивелирует риски высокой процентной ставки.

"Эффективно работает и программа байбэка, в рамках которой с мая выкуплено 3,3 миллиона акций на сумму почти 12,5 млрд рублей, что превышает объем новой эмиссии под мотивацию сотрудников и снижает навес акций на рынке", - подчеркивает Крылова.

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