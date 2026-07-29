Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, ряда финотчетов

Москва. 29 июля. Российский рынок акций в среду вырос на фоне раллирующей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent подскочил к $91 за баррель) из-за новой эскалации на Ближнем Востоке, также поддержку настроениям оказали неплохие финотчеты Сбербанка (MOEX: SBER), "Яндекса" (MOEX: YDEX) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH); сдерживающими факторами для покупателей остаются геополитическая напряженность и санкционные риски со стороны Запада. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2240 пунктов.