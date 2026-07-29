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29 июля 2026 года 19:39

Рынок акций РФ в среду поднялся к 2240п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, ряда финотчетов

Москва. 29 июля. Российский рынок акций в среду вырос на фоне раллирующей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent подскочил к $91 за баррель) из-за новой эскалации на Ближнем Востоке, также поддержку настроениям оказали неплохие финотчеты Сбербанка (MOEX: SBER), "Яндекса" (MOEX: YDEX) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH); сдерживающими факторами для покупателей остаются геополитическая напряженность и санкционные риски со стороны Запада. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2240 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2237,17 пункта (+2,1%, уровень 6 июля), индекс РТС - 888,08 пункта (+1,3%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июля, составил 79,357 руб. (+65,9 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+3,9%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,7%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +2,2% "префы"), "Яндекса" (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), АФК "Система"