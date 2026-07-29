Рубль умеренно снизился к мировым валютам в среду после окончания налогового периода июля

Москва. 29 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду; курс рубля снизился к основным мировым валютам после окончания налогового периода июля. Некоторую поддержку нацвалюте оказывал возобновившийся рост мировых цен на нефть, но этого было недостаточно, чтобы полностью стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,795 рубля, что на 12,8 копейки (на 1,1%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,68% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,97 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,38%, до 90,73 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 30 июля на 65,9 копейки, до 79,357 руб./$1, и поднял курс евро на 57,59 копейки, до 90,2051 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,7215 руб./юань, что 13,04 копейки выше курса на 29 июля.

Мировые цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду, Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Подъем рынка ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox N