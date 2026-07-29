Рубль умеренно снизился к мировым валютам в среду после окончания налогового периода июля
Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,795 рубля, что на 12,8 копейки (на 1,1%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,68% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,97 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,38%, до 90,73 руб./EUR1.
На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 30 июля на 65,9 копейки, до 79,357 руб./$1, и поднял курс евро на 57,59 копейки, до 90,2051 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,7215 руб./юань, что 13,04 копейки выше курса на 29 июля.
Мировые цены на нефть прибавляют более 7% на торгах в среду, Brent торгуется выше отметки в $90 за баррель. Подъем рынка ускорился на заявлениях президента США Дональда Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. "Мы ударим по ним сильно, - сказал Трамп в интервью Fox N