"Эйлер" понижает прогнозную цену акций Яндекса до 9000 руб

Аналитическая компания "Эйлер" понижает прогнозную цену акций "Яндекса" на 10%, до 9000 руб.за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 133%, сообщается в материале экспертов Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Глеба Минасяна.

"Результаты "Яндекса" за 2К26 указывают на дальнейшее повышение рентабельности при сохранении высоких темпов роста, - пишут аналитики. - Скорректированная EBITDA (+35% г/г) превысила консенсус-прогноз на 7%, а выручка (+16% г/г) совпала с ним. Менеджмент также рекомендовал дивиденд за 1П26 в 110 руб./акц. (доходность 3%). Это подтверждает наш тезис, что "Яндекс" успешно сочетает инвестиции в развитие технологий и высокие темпы роста с операционной эффективностью и дивидендами".

Стратеги "Эйлера" по-прежнему считают текущую стоимость акций хорошей точкой входа в привлекательную историю роста со значительным потенциалом создания стоимости. По их оценкам, "Яндекс" торгуется с EV/EBITDA 2027п в 3,2х - дисконт более 20% к российскому технологическому сектору.

"При этом из-за повышения безрисковой ставки нашими стратегами мы технически скорректировали 12-месячную прогнозную цену до 9000 руб./акц., оставив неизменными наши прогнозы. Подтверждаем рекомендацию "покупать", - указывают эксперты.

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