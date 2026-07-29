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29 июля 2026 года 19:01

"Эйлер" понижает прогнозную цену акций Яндекса до 9000 руб

Аналитическая компания "Эйлер" понижает прогнозную цену акций "Яндекса" на 10%, до 9000 руб.за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 133%, сообщается в материале экспертов Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Глеба Минасяна.

"Результаты "Яндекса" за 2К26 указывают на дальнейшее повышение рентабельности при сохранении высоких темпов роста, - пишут аналитики. - Скорректированная EBITDA (+35% г/г) превысила консенсус-прогноз на 7%, а выручка (+16% г/г) совпала с ним. Менеджмент также рекомендовал дивиденд за 1П26 в 110 руб./акц. (доходность 3%). Это подтверждает наш тезис, что "Яндекс" успешно сочетает инвестиции в развитие технологий и высокие темпы роста с операционной эффективностью и дивидендами".

Стратеги "Эйлера" по-прежнему считают текущую стоимость акций хорошей точкой входа в привлекательную историю роста со значительным потенциалом создания стоимости. По их оценкам, "Яндекс" торгуется с EV/EBITDA 2027п в 3,2х - дисконт более 20% к российскому технологическому сектору.

"При этом из-за повышения безрисковой ставки нашими стратегами мы технически скорректировали 12-месячную прогнозную цену до 9000 руб./акц., оставив неизменными наши прогнозы. Подтверждаем рекомендацию "покупать", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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