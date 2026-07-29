Курс рубля пробивает все новые минимумы - "БКС МИ"

Курс рубля пробивает все новые минимумы, говорится в комментарии эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

"Рубль вновь третий день подряд открывается вниз к юаню и после неудачной попытки восстановления некоторое время дешевел, - отмечает аналитик. - Затем российская валюта стала консолидироваться с заметными потерями, ускорив ослабление во второй половине торгов. Пара CNY/RUB впервые с начала апреля приблизилась у уровню 11,8 руб.".

По мнению Бабина, давление на курс рубля может оказывать увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, приток средств от экспорта ограничен санкциями и геополитикой, в том числе повреждением нефтегазовой инфраструктуры. С другой, покупки валюты усиливаются, прежде всего со стороны импорта, который восстанавливается.

"Как ранее и предполагалось, юань проверил на прочность ближайшее сопротивление 11,675 руб./юань, сходу пробив его. Следующее техническое препятствие находится в районе психологически важного уровня 12 руб./юань, куда котировки могут направиться уже в ближайшие дни", - прогнозирует аналитик.

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