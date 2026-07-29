Финрезультаты ВТБ и Сбербанка за 1П2026 отражают разную степень адаптации к жестким макроэкономическим условиям - ПСБ

Финансовые результаты ВТБ и Сбербанка по МСФО за 1П2026 отражают разную степень адаптации крупнейших игроков к жестким макроэкономическим условиям и высоким регуляторным требованиям, говорится в комментарии эксперта ПСБ Екатерины Крыловой.

"Отчетность ВТБ зафиксировала сильное давление со стороны макроэкономической среды и оказалась слабее консенсус-прогноза, - пишет аналитик. - За первое полугодие 2026 года чистая прибыль снизилась на 19,8% до 225,2 млрд рублей. Главной уязвимостью ВТБ остается низкий запас прочности по капиталу: норматив достаточности капитала Н20.0 хотя и вырос до 10,7%, находится вблизи минимальных требований регулятора (10%)".

Сбербанк, в свою очередь, показал рекордные результаты. За первое полугодие чистая прибыль выросла на 18,6% г/г до 1,019 трлн рублей. Главным драйвером послужило увеличение чистых процентных доходов на 22,5% до 2,051 трлн рублей благодаря опережающей динамике розничного бизнеса и росту чистой процентной маржи до 6,5% с 6,1%.

"Сбер сохраняет статус фаворита в банковском секторе благодаря устойчивости маржинальности и рентабельности капитала в условиях жесткой денежно-кредитной политики, - указывает Крылова. - Банк уверенно идет к годовой прибыли в районе 2 трлн рублей, что делает его акции отличной дивидендной историей с ожидаемой доходностью около 16%. ВТБ смотрится слабее: понижение годового ориентира по прибыли подчеркивает, что во втором полугодии банку придется показать экстремально высокие результаты от основного бизнеса для достижения цели".

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