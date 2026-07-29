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29 июля 2026 года 17:40

Давление на рубль в ближайшее время может сохраниться - ПСБ

Давление на рубль в ближайшее время может сохраниться, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"После некоторой коррекции на прошлой неделе, снижение рубля возобновилось, - отмечает эксперт в комментарии. - Юань и доллар вышли в район 11,7 и 80 рублей соответственно, установив максимумы с апреля".

Аналитик выделяет ряд основных факторов укрепления валют:

- прохождение пика налоговых выплат, способствующее снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортёров;

- наличие повышенного спроса на валюту (сезонный импорт, потоки капитала и т. д.);

- нестабильная ситуация с ценами на нефть.

"В результате на рынке образовался дефицит валютной ликвидности, - указывает Зварич. - В этой ситуации давление на рубль в ближайшее время может сохраниться. Видим риски выхода юаня вверх из диапазона 11,3-11,8 рубля. Доллар может закрепиться в районе 80-82 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ