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29 июля 2026 года 16:12

Freedom Global повышает рейтинг акций Сбербанка до "покупать"

Freedom Global повышает рейтинг обыкновенных акций Сбербанка с "держать" до "покупать" при сохранении целевой цены на уровне 340 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Эмитент отчитался по МСФО за второй квартал и первое полугодие. Чистая прибыль корпорации за апрель - июнь поднялась на 20,9% в годовом выражении (г/г), до 511,2 млрд руб., оказавшись выше консенсуса и ориентиров Freedom Global, за полгода показатель вырос на 18,6% г/г, до 1,019 трлн руб. Чистый процентный доход за второй квартал увеличился на 26,7% г/г, до 1,067 трлн руб., при росте операционных затрат на 14,7% г/г. За полугодие чистый процентный доход повысился на 22,5% г/г, до 2,05 трлн руб.

"Главной инвестидеей в бумагах Сбера являются дивиденды, - отмечает эксперт. - Прогнозируем распределение по обеим категориям акций 43-45 руб. на акцию с доходностью15,6-16% годовых. В стратегии на третий квартал рекомендуем консервативным инвесторам отвести под бумаги Сбера до 5% портфеля".

С учетом сильных финансовых результатов эмитента и увеличившегося потенциала роста обыкновенной акции Сбербанка Freedom Global повышает рейтинг с "держать" до "покупать" при сохранении целевой цены на уровне 340 руб. на горизонте года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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