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29 июля 2026 года 15:39

"БКС МИ" открыл торговую идею "покупать акции НОВАТЭКа с целью 1400 руб."

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1400 рублей" на горизонте 12 месяцев и потенциальной доходностью 41,41%, говорится в комментарии аналитиков.

Эксперты выделяют ряд позитивных факторов для компании:

- "Арктик СПГ-2" наращивает отгрузки. Рынок все увереннее воспринимает экспорт в Китай как непрерывный устойчивый процесс, а не разовые поставки.

- Загрузка мощностей растет: сейчас на "Арктик СПГ - 2" работают две линии сжижения мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Если текущие темпы сохранятся, проект способен выйти на уровень 3,6-4 млн тонн в год.

- "НОВАТЭК" последовательно развивает сегмент жидких углеводородов - по итогам 2025 года рост составил 8,9%. Ключевой фокус остается на газовом конденсате.

"Основным риском остается санкционное давление, - пишут аналитики. - Санкции все еще сдерживают улучшение операционной картины: часть мощностей "Арктик СПГ-2" вынужденно простаивает, а быстрая отмена ограничений маловероятна".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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