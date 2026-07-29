"БКС МИ" открыл торговую идею "покупать акции НОВАТЭКа с целью 1400 руб."

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1400 рублей" на горизонте 12 месяцев и потенциальной доходностью 41,41%, говорится в комментарии аналитиков.

Эксперты выделяют ряд позитивных факторов для компании:

- "Арктик СПГ-2" наращивает отгрузки. Рынок все увереннее воспринимает экспорт в Китай как непрерывный устойчивый процесс, а не разовые поставки.

- Загрузка мощностей растет: сейчас на "Арктик СПГ - 2" работают две линии сжижения мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Если текущие темпы сохранятся, проект способен выйти на уровень 3,6-4 млн тонн в год.

- "НОВАТЭК" последовательно развивает сегмент жидких углеводородов - по итогам 2025 года рост составил 8,9%. Ключевой фокус остается на газовом конденсате.

"Основным риском остается санкционное давление, - пишут аналитики. - Санкции все еще сдерживают улучшение операционной картины: часть мощностей "Арктик СПГ-2" вынужденно простаивает, а быстрая отмена ограничений маловероятна".

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