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29 июля 2026 года 14:18

Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5000 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Яндекс" на уровне 5000 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой.

"Мы оцениваем результаты "Яндекса" за 2К2026 и 1П2026 по МФСО как сильные, отмечаем преодоление стагнации показателей в первом квартале, - пишет эксперт. - Это говорит о стабильно высоком спросе на услуги ИТ-гиганта. Мы подтверждаем целевую цену акции "Яндекса" на горизонте года в размере 5000 руб. с рейтингом "покупать".

Менеджмент "Яндекса" планирует рекомендовать совету директоров, заседание которого состоится 31 июля, дивиденд за полугодие в размере 110 руб. на акцию, что совпадает с выплатой за июль-декабрь 2025-го. Доходность такого дивиденда составит лишь 2,7% в текущих котировках, но в ИТ-секторе далеко не все компании распределяют прибыль хотя бы раз в год, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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