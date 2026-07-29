.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Что нового готовит россиянам август
В августе вырастут пенсии работающих пенсионеров, самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам, а налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на портале Госуслуг, пишет "Российская газета". Работающие...
 
Минпромторг расширил список автомобилей для такси
Минпромторг РФ расширил перечень допускаемых к таксомоторным перевозкам в РФ автомобилей за счет включения в него новых моделей Jetour, Tenet и Omoda, а также марки Jeland. Соответствующее распоряжение правительства подписано и размещено на...
 
ФНС запускает эксперимент по обелению рынка предоставления персонала
Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с крупными ритейлерами и электронными площадками с сентября запускает эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала. Соответствующий приказ налоговой службы был опубликован в конце июня....
 
29 июля 2026 года 13:41

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

ВТБ раскрыл результаты по МСФО за 2К26 и за 6М26. Чистая прибыль за 2К26 составила 92,6 млрд руб. (-33% г/г, -30% кв/кв, ROE 13%), превзойдя ожидания экспертов Альфа-банка на 4%. Прибыль за 6М26 составила 225,2 млрд руб. (-20% г/г), при ROE на уровне 16,1%.

На этом фоне банк ожидает, что прибыль по итогам года будет соответствовать нижней границе прежнего диапазона - 600 млрд руб. (ROE около 20%).

"Целевые уровни практически по всем ключевым операционным метрикам остались без изменений, - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - В нынешних условиях подтверждение целевых уровней мы расцениваем позитивно для акций ВТБ и сектора в целом".

По мнению стратегов банка, важным фактором в инвесткейсе ВТБ на данном этапе является сделка с RWB и ожидаемая допэмиссия, в особенности вопрос о том, какая ее часть транслируется в рост регуляторного капитала и нормативов Н20.

"В нашем понимании это будет зависеть от того, с какой оценкой привлеченные средства будут инвестироваться в финтех-активы RWB (насколько коэффициент P/BV будет выше 1,0х), - указывают Кипнис и Николаев. - От этого, в свою очередь, будет зависеть дивидендный потенциал ВТБ в ближайшие годы. По нашим оценкам, акции банка торгуются с коэффициентом P/E 2026П на уровне 1,8х (с учетом предполагаемой допэмиссии), что предполагает 43%-й дисконт к Сбербанку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА