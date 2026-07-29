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29 июля 2026 года 12:58

"БКС МИ" понизил до "негативной" оценку акций Charter Communications

"БКС Мир инвестиций" понизил до "негативной" оценку акций Charter Communications и целевую цену до $125 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Анны Киреевой.

Телекоммуникационная компания Charter Communications представила довольно слабые квартальные результаты, у нее сохраняется отток абонентов, а конкуренция оптоволоконных сетей и FWA усилилась, отмечает эксперт.

"За последние 12 месяцев цена акций снизилась более чем на 50% на слабых результатах, в первую очередь - из-за оттока абонентов высокоскоростного интернета и усиления конкуренции альтернативных провайдеров и мобильных решений фиксированного доступа, - пишет Киреева. - P/E сейчас значительно ниже исторической медианы из-за ухудшения рыночных ожиданий по темпам роста и давления на свободный денежный поток".

В ближайший год аналитик не ожидает возвращения к прежним значениям: конкуренция ужесточается, что вынуждает компанию планировать крупные инвестиции в расширение и модернизацию сети.

Charter Communication - телекоммуникационная компания, ведущий оператор широкополосного доступа и кабельного телевидения в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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