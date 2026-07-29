"Цифра брокер"подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 390,2 рубля за штуку на фоне отчетности эмитента за 2К2026, сообщается в комментарии аналитиков.

Российский государственный банк представил финансовые результаты по МСФО за II квартал 2026 года:

- Чистая прибыль выросла на 20,9% год к году и составила 511,2 млрд рублей, прибыль на акцию - 22,3 рубля.

- Рентабельность капитала составила 24%.

- Чистый процентный доход составил 1,1 трлн рублей (+26,7%). Чистый комиссионный доход вырос на 10,4%, до 215,3 млрд рублей.

- Чистая процентная маржа составила 6,7%.

- Стоимость риска снизилась до 1%.

"Оцениваем результаты позитивно - они оказались даже немного лучше наших ожиданий, - пишут эксперты. - Банк продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность: рост чистого процентного дохода сопровождается расширением процентной маржи до 6,7%, рентабельность капитала сохраняется на очень сильном уровне 24%, а стоимость риска остается под контролем".

Аналитики подчеркивают, что Сбербанк квартал за кварталом подтверждает статус наиболее устойчивого и эффективного игрока российского банковского сектора, сохраняя хорошие предпосылки для сильных финансовых результатов по итогам всего 2026 года и рекордных дивидендов.

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