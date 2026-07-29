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29 июля 2026 года 11:53

Дивиденды Татнефти могут составить не менее 32,8 руб. на акцию - "БКС МИ"

Дивиденды "Татнефти" могут составить не менее 32,8 руб. на акцию, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

"Татнефть" раскрыла чистую прибыль за I полугодие 2026 г. по РСБУ. Показатель вырос в 2,2 раза г/г до 153 млрд руб. По оценке эксперта, исходя из коэффициента дивидендных выплат 50%, размер дивиденда за I полугодие 2026 г. может составить 33,88 руб/акц., что предполагает дивидендную доходность около 7%.

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на акции Татнефти на горизонте года, - пишет Бахтин. - Наш базовый сценарий не предполагает высоких цен на нефть Brent (выше $100 за барр.) на длительном горизонте. Из-за высоких дисконтов на российскую нефть и крепкого рубля значительной избыточной доходности в акциях "Татнефти" мы не видим".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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