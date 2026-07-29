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29 июля 2026 года 11:28

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Яндекса на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Яндекс" на уровне "покупать" по результатам компании за 2К2026, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Яндекс" опубликовал финансовые результаты за 2К26. В частности, выручка выросла на 16% г/г до 386 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 35% г/г до 89 млрд руб., а рентабельность по нему составила 23%, отмечается в комментарии. Руководство подтвердило прогноз на 2026 г., ожидая увеличения выручки примерно на 20% и скорректированную EBITDA на уровне около 350 млрд руб.

"Результаты "Яндекса" оказались сильными, превысив консенсус-оценку по скорректированной EBITDA на 7%, хотя в основном соответствовали нашим прогнозам по этому показателю и по выручке, - пишут эксперт. - Большинство бизнес-сегментов продемонстрировали рост выручки и положительную скорректированную EBITDA. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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