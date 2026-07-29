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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"
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29 июля 2026 года 11:05
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), прогнозная стоимость составляет 80 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент раскрыл операционные результаты за II квартал 2026 года. Общая выручка во II квартале выросла на 10% до 50,6 млрд руб., против снижения на 4% в I квартале и 3% в IV квартале 2025 года. "У нас "позитивный" взгляд на "ВИ.ру" на год вперед с учетом потенциала долгосрочного роста бизнеса. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликатором в 1,8х EV/EBITDA и 6,4х Р/Е на базе наших прогнозов на 12 месяцев". - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВИ/ВСЕ/ИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА