Рубль снижается в паре с юанем в среду утром после окончания налогового периода июля

Москва. 29 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль снижается после окончания налогового периода июля и возросшего спроса на валюту; некоторую поддержку нацвалюте оказывает возобновившийся рост мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,71 руб. (+4,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть возобновили рост утром в среду после падения по итогам предыдущих двух сессий. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск торгуются по $87,1 за баррель, что на 3,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на 4,8%, до $84,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 3,43%, до $81,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 4,1%, до $79,26 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на двухнедельных минимумах на фоне прекращения обмена ударами между США и Ираном, а также на сообщениях, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении движения судов через Ормузский пролив.

Однако в среду котировки перешли к активному восстановлению на сообщениях, что вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим формированиям в Ираке.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim. "Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены", - заявили в КСИР. Также иранские ВВС сообщили о нанесении удара с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENT