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29 июля 2026 года 09:51

"Т-Инвестиции" открыли торговую идею: "Лонг в акциях Промомеда"

"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях "Промомеда" с ожидаемой доходностью 10% до конца августа, сообщается в обзоре брокера.

Аналитики рассчитывают на переоценку бумаг после публикации сильной отчетности за первое полугодие 2026 года.

"Промомед" - одна из немногих российских компаний, показавших очень сильные результаты по итогам 2025 года, - пишут они в комментарии. - Основным драйвером стал высокий спрос на препараты для лечения диабета и снижения веса. Мы считаем, что в первом полугодии 2026 года эти препараты сохранили статус ключевого драйвера выручки "Промомеда", что подтверждают данные фармацевтического рынка. Поэтому ожидаем позитивной реакции инвесторов на отчетность компании за второй квартал и первое полугодие 2026 года".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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