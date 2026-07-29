Цены корпоблигаций в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании новых триггеров

Москва. 29 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых триггеров для дальнейшего движения, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ФРС сохранит ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам этого заседания. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле оценивается трейдерами в 30%, шансы на ее подъем в сентябре - более чем в 56%, по данным FedWatch.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Цены на нефть снижались в последние дни после прекращения США и Ираном взаимных ударов, и американский президент Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сторонами соглашения.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в среду. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,38%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,13%. Вместе с тем японский Nikkei 225 снижается на 2,03%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 7,13% после падения на 10,8% по итогам предыдущих торгов.

В свою очередь мировые цены на нефть возобновили рост утром в среду после падения по итогам предыдущих двух сессий. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $87,38 за баррель, что на 3,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на 4,8%, до $84,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 3,89%, до $82,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 4,1%, до $79,26 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на дву