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29 июля 2026 года 09:16

Ослабление рубля в среду может продолжиться - ПСБ

Ослабление рубля в среду может продолжиться, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Во вторник рубль перешел к снижению. В результате, юань по итогам дня прибавил 1%, установив максимумы с марта и закончив сессию чуть ниже 11,7 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - В среду тенденция к ослаблению рубля может продолжиться, что позволит паре юань/рубль сделать еще один шаг к верхней границе нашего целевого диапазона 11,3-11,8 руб./юань".

По мнению Зварича, поддерживать данную тенденцию будет повышенный спрос на валюту при снижении предложения. При этом очередная попытка роста цен на нефть может несколько сдержать ослабление национальной валюты.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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