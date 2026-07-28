Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2200п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и санкционных рисков

Москва. 28 июля. Российский рынок акций во вторник снизился на фоне продолжающегося падения нефти (сентябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $84 за баррель), а также санкционных рисков со стороны США и геополитической напряженности; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2200 пунктов, который был локально отвоеван в начале недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи просел до 2191,18 пункта (-1,2%), индекс РТС - до 877,11 пункта (-2%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), МКБ (MOEX: CBOM) (-2,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), но подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составил 78,698 руб. (+68,08 копейки).

Акции ВТБ подешевели на фоне выхода слабого отчета за II квартал по МСФО: банк сократил чистую прибыль на 33,6% год к году, до 92,6 млрд рублей. В целом за полугодие прибыль ВТБ составила 225,2 млрд рублей, снизившись на 20%. Рентабельность капитала (ROE) за январь-июнь зафиксирована на уровне 16,1% по сравнению с 20,7% за аналогичный период прошлого года.

Опубликованные результаты оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль во втором квартале на уровне 107,3 млрд рублей, а за полугодие - 239,9 млрд рублей.

При этом ВТБ отказался от прогнозного диапазона по прибыли на 2026 год в 600-650 млрд рублей, выбрав более консервативный точечный таргет в 600 млрд рублей. Более того, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что выплата дивидендов ВТБ в размере 50% от чистой прибыли за 2026 год является маловероят