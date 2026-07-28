Рубль умеренно снизился к мировым валютам во вторник на фоне падающей нефти и окончания налогового периода

Москва. 28 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник; курс рубля снизился к основным мировым валютам на фоне падающих цен на нефть и окончания налогового периода месяца.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,667 рубля, что на 11,7 копейки (на 1,01%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 1,27% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,2 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 1,63%, до 90,23 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 29 июля на 68,08 копейки, до 78,698 руб./$1, и поднял курс евро на 86,9 копейки, до 89,6292 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5911 руб./юань, что 6,93 копейки выше курса на 28 июля.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 5,25%, до $83,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 5,04%, до $78,45 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 8,7%, WTI - на 7,5% на сообщениях, что американские вооруженные силы прекратили нанесение ударов по Ирану. Такое решение было принято пре