"Велес Капитал" понизил целевую цену акций Полюса до 1510 руб

"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ПАО "Полюс" до 1510 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"На фоне ожидаемой приостановки дивидендных выплат до 2030 года котировки "Полюса" снизились на треть, а мультипликативная оценка опустилась ниже отраслевой медианы, отражая разочарование инвесторов в инвестиционном кейсе компании, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, рекомендация о взятии дивидендной паузы является излишне радикальной мерой, однако и реакция рынка кажется нам чрезмерно эмоциональной".

В 2026 году "Полюс" продолжит наращивать финансовые результаты благодаря более высоким мировым ценам на золото, а с 2027 года, по мнению эксперта, инвестиционные проекты начнут приносить свои первые плоды.

"Мы ожидаем, что в 2033 году производство компании более чем удвоится с текущих 2,5 млн до 6,2 млн унций золота, - прогнозирует Данилов. - Таким образом, EBITDA "Полюса" (в текущих ценах) на 7-летнем горизонте должна возрасти до $18,9 млрд, что может обеспечить дивиденд в размере от $4,2 до $6 на акцию".

Помимо ожидаемого отказа от дивидендных выплат, аналитик выделяет следующие риски в бумагах компании: крепкий рубль, более быстрая инфляция TCC и AISC, увеличение процентных расходов, возможный рост налоговой нагрузки на отрасль и потенциальное снижение мировых цен на золото ниже $4000 за унцию вследствие повышения учетной ставки ФРС и уменьшения вероятности рецессии глобальной экономики.

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