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28 июля 2026 года 18:02

Поддержать акции РусАгро до дивидендной отсечки может высокая доходность - Freedom Global

Поддержать акции "РусАгро" до дивидендной отсечки может высокая доходность, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Акционеры "РусАгро" одобрили дивиденды в размере 16,48 руб. на акцию, или около 15 млрд руб. в общей сложности, отмечается в комментарии. При текущей цене 98,48 руб. дивидендная доходность составляет 16,7%, дата закрытия реестра назначена на 6 августа.

"На самом деле эта новость была учтена в котировках сразу после рекомендации совета директоров данных выплат, - пишет эксперт. - Тогда акции выросли почти на 27%, поэтому само решение собрания вряд ли обеспечит сопоставимую реакцию. Поддержать бумаги до дивидендной отсечки может высокая доходность, однако после ее проведения вполне вероятно техническое снижение примерно на величину выплаты. Оно может оказаться меньше 16,48 руб., если инвесторы сохранят ожидания новых дивидендов".

Выплата идет из нераспределенной прибыли прошлых лет, так что напрямую финансовый результат компании она не уменьшит, полагает Чернов. Однако из бизнеса выйдет 15 млрд руб. денежных средств, что сократит запас ликвидности и инвестиционных возможностей и может увеличить чистый долг.

"После сильного роста потенциал дальнейшего повышения котировок стал заметно скромнее, а покупать бумаги только ради дивиденда сейчас уже рискованно, поэтому воздержаться от любых действий по ним", - рекомендует стратег инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУСАГР