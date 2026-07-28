.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  ММК по-прежнему является ключевым игроком в российском металлургическом секторе - "КИТ Финанс Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений
Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, пишут «Ведомости». Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и...
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
Окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается
После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», которые...
 
28 июля 2026 года 16:57

ММК по-прежнему является ключевым игроком в российском металлургическом секторе - "КИТ Финанс Брокер"

Пока рано списывать "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) со счетов - компания по-прежнему является ключевым игроком в российском металлургическом секторе, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

ММК представил слабые результаты за первое полугодие 2026 года, отражающие сокращение внутреннего спроса и снижение цен реализации в российской металлургии.

"Полугодие компания завершила с чистым убытком 19,1 млрд руб., который почти полностью объясняется неденежным обесценением угольного сегмента на 20,2 млрд руб., - отмечают аналитики. - Без учета этого разового эффекта результат оказался бы околонулевым, что для нижней фазы отраслевого цикла выглядит закономерно. Второй квартал при этом показал заметное последовательное улучшение по всем ключевым метрикам, а сильный баланс с чистой денежной позицией отличает ММК от большинства конкурентов".

По оценке стратегов "КИТ Финанс Брокер", коэффициент чистый долг/EBITDA находится в отрицательной зоне на уровне -1,27x. Оценка по EV/EBITDA составляет 2,1х. Ухудшение мультипликаторов выглядит естественным на фоне снижения операционных метрик и продолжающегося циклического дна на рынке стали.

"Несмотря на это, пока рано списывать ММК со счетов, компания по-прежнему является ключевым игроком в российском металлургическом секторе, - пишут эксперты. - Слабость первого полугодия отражает нижнюю фазу отраслевого цикла, тогда как второй квартал показал последовательное улучшение выручки, рентабельности и денежного потока".

По мнению аналитиков, устойчивое восстановление спроса возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки и оживлении строительного сектора, однако траектория денежно-кредитной политики остается неопределенной. Сильный баланс с чистой денежной позицией, восстановление операционных показателей во втором квартале и глубокая просадка котировок формируют потенциал роста к целевой цене 23,8 руб. порядка 25,3%.

"Инвестиционная история в ММК строится на ставке на подтверждение циклического разворота при поддержке одного из наиболее устойчивых балансов в секторе, - указывают стратеги. - Мы подтверждает рекомендацию "держать" для акий эмитента с целевой ценой 23,8 рубля и потенциалом роста 25,3% с текущих уровней".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфа