.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Позитив
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Власти и бизнес готовят документ о разграничении трудовых и нетрудовых отношений
Власти совместно с бизнесом планируют до 1 сентября подготовить документ, который разграничит для компаний понятия трудовых и нетрудовых отношений, пишут «Ведомости». Речь идет в том числе о платформенной занятости, сотрудничестве с самозанятыми и...
 
ЦБ РФ сделал первый прогноз по росту экономики на 2029 г. - подъем на 1,5-2,5%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0-1,0%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 14,25% до...
 
Окно возможностей для высокой доходности по депозитам сужается
После предпоследнего решения ЦБ средние ставки в топ-20 банках снизились только по годовым вкладам, тогда как по вкладам на три месяца, полтора и два года даже незначительно выросли, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги», которые...
 
28 июля 2026 года 16:16

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Позитив

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив", говорится в материале аналитика Артура Легостаева.

Группа Позитив" опубликовала финансовые результаты за 1П26: отгрузки составили 10,7 млрд руб. с ростом 45% г/г, превысив ожидания аналитиков банка на 16%.Показатели EBITDACи NIC были также лучше ожиданий из-за большей фактической выручки, а также меньшего объема операционных расходов в 1П26.

Менеджмент подтвердил гайденс по росту отгрузок на 19-34% г/г до 40-45 млрд руб. по итогам 2026 года, а также озвучил прогноз по объему отгрузок на 3К26 в размере 6,75 млрд руб. (+50% г/г в 3К26).

"Смотрим на это положительно и считаем объявление квартального гайденса признаком уверенности компании в своих прогнозных результатах, - отмечает Легостаев. - С учетом сильных показателей в 1П26, а также объявленных прогнозов на 3К26 в своей модели ожидаем роста отгрузок на уровне 26% г/г в 2026 году, что является серединой прогнозного диапазона компании".

Эксперт банка сохраняет положительный долгосрочный взгляд на акции и рекомендацию "покупать".

"Компания, несмотря на сильную отчетность, торгуется с мультипликатором EV/EBITDAC ''26 на уровне 5,8х при медиане 6,1х среди разработчиков ПО, - указывает аналитик Совкомбанка. - Считаем, что с учетом такого дисконта по мультипликаторам, прогнозных темпов роста показателей и наибольшей ликвидности в акциях относительно остальных разработчиков ПО у акций компании есть потенциал для дальнейшего роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    