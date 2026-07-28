Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Позитив", говорится в материале аналитика Артура Легостаева.

Группа Позитив" опубликовала финансовые результаты за 1П26: отгрузки составили 10,7 млрд руб. с ростом 45% г/г, превысив ожидания аналитиков банка на 16%.Показатели EBITDACи NIC были также лучше ожиданий из-за большей фактической выручки, а также меньшего объема операционных расходов в 1П26.

Менеджмент подтвердил гайденс по росту отгрузок на 19-34% г/г до 40-45 млрд руб. по итогам 2026 года, а также озвучил прогноз по объему отгрузок на 3К26 в размере 6,75 млрд руб. (+50% г/г в 3К26).

"Смотрим на это положительно и считаем объявление квартального гайденса признаком уверенности компании в своих прогнозных результатах, - отмечает Легостаев. - С учетом сильных показателей в 1П26, а также объявленных прогнозов на 3К26 в своей модели ожидаем роста отгрузок на уровне 26% г/г в 2026 году, что является серединой прогнозного диапазона компании".

Эксперт банка сохраняет положительный долгосрочный взгляд на акции и рекомендацию "покупать".

"Компания, несмотря на сильную отчетность, торгуется с мультипликатором EV/EBITDAC ''26 на уровне 5,8х при медиане 6,1х среди разработчиков ПО, - указывает аналитик Совкомбанка. - Считаем, что с учетом такого дисконта по мультипликаторам, прогнозных темпов роста показателей и наибольшей ликвидности в акциях относительно остальных разработчиков ПО у акций компании есть потенциал для дальнейшего роста".

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