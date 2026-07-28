Рубль умеренно снижается к мировым валютам во вторник днем на фоне падающих цен на нефть

Москва. 28 июля. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник; курс рубля снижается к основным мировым валютам на фоне падающих цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,593 рубля, что на 4,3 копейки (на 0,37%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,45% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,56 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,57%, до 89,29 руб./EUR1.

Снижение цен на нефть продолжается днем во вторник за счет надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дешевеют на 1,41%, до $87,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1,17%, до $81,64 за баррель.

Накануне Brent рухнула в цене на 8,7%, WTI - на 7,5% на сообщениях, что американские вооруженные силы прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Дональдом Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия. "Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - сообщил Акраминия. При этом он указал, что "стратеги