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28 июля 2026 года 15:31

Freedom Global понизил прогнозную цену акций ВТБ до 83 руб

Freedom Global понизил прогнозную цену акций ВТБ с 90 руб. до 83 руб. за штуку при сохранении рейтинга "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Эмитент представил результаты по МСФО за первое полугодие, отразив в них сокращение чистой прибыли на 19,8% в годовом сопоставлении (г/г), до 225,2 млрд руб. Этот результат оказался на 6% ниже консенсуса и на 7% меньше прогноза Freedom Global.

Руководство ВТБ пересмотрело прогноз чистой прибыли по международным стандартам с диапазона 600-650 млрд руб. до 600 млрд руб. "По всей видимости, достижению целевого показателя должна была способствовать планируемая сделка ВТБ с WB Банком, но из-за проблем у Wildberries после атак БПЛА на склады и санкций против WB Банка ориентир стал более консервативным", - считает эксперт.

По оценке Freedom Global, чистая прибыль ВТБ за 2026 год составит 570-580 млрд руб. на фоне роста операционных расходов банка, снижения прочих непроцентных доходов от финансовой деятельности и корректировок в совместных проектах с WB Банком.

"С учетом этого целевая цена по акции ВТБ на горизонте года снижена с 90 до 83 руб. при сохранении рейтинга "держать". Если по итогам третьего квартала и девяти месяцев результаты окажутся ближе к ранее обнародованным прогнозам ВТБ, таргет вновь может быть повышен", - делает вывод Мильчакова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА