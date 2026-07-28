Татнефть - фаворит в нефтегазовом секторе - "Вектор Капитал"

"Татнефть" является фаворитом аналитиков "Вектор Капитала" среди компаний нефтегазового сектора, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Татнефть" опубликовала отчетность по РСБУ за I полугодие 2026 года. Выручка компании увеличилась на 20% г/г, до 814 млрд рублей. Себестоимость осталась почти на прошлогоднем уровне: 533 млрд рублей. Чистая прибыль соответственно выросла с 67 до 153 млрд рублей.

"Результаты выглядят особенно хорошо на фоне проблем отрасли: крепкого рубля, ограничений на экспорт нефтепродуктов и рисков снижения выплат по демпферу, - пишут эксперты. - Если компания сохранит привычный высокий коэффициент выплат, то результаты I полугодия уже создают хорошую базу для промежуточного дивиденда. При выплате 50% от чистой прибыли получается порядка 32-33 руб. на акцию с дивидендной доходностью 6,6%. По итогам года получаем доходность более 13%, что очень неплохо".

"Татнефть" показала очень уверенный рост прибыли, несмотря на все проблемы, которые захлестнули внутренний топливный рынок.

"Оценка сейчас выглядит крайне интересной: форвардный P/E для бумаг "Татнефти" составляет всего 3,9x, - указывают аналитики. - Это не только ниже средних значений с 2022 года, но и самый низкий показатель в секторе. Мы крайне осторожно относимся к бумагам всех нефтегазовых компаний, но, если выбирать конкретную идею для покупки в секторе, акции "Татнефти" могут стать хорошим выбором".

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