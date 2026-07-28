Длинные выпуски ОФЗ предлагают интересные возможности для инвесторов - "БКС МИ"

Длинные выпуски ОФЗ предлагают в данное время интересные возможности для инвесторов, а среднесрочные облигации привлекательны для удержания в портфеле, говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций".

" На фоне переоценки ожиданий траектории движения ключевой ставки настроения участников рынка в целом продолжают ухудшаться, - отмечают эксперты. - Однако последняя неделя июля для Индекса ОФЗ полной доходности проходит на мажорной ноте - с начала месяца рост на 1,2%. В корпоративных выпусках динамика складывается нейтрально: Индекс корпоративных облигаций полной доходности за июль не изменился".

Август - самый скромный месяц на выплаты купонов и погашений, полагают аналитики. По всем типам облигаций купоны составят всего 220 млрд руб. Заседания по ключевой в августе не будет, и на настроения инвесторов будут влиять свежие данные по инфляции.

"Доходности длинных облигаций превышают ключевую ставку более чем на 1,5 п.п. В последний раз такое наблюдалось в 2022 и 2020 годах на фоне ожидаемого повышения ключевой ставки, - напоминают стратеги. - То есть рынок ОФЗ все еще закладывает ее повышение, несмотря на июльский сюрприз от ЦБ в виде снижения на 0,25 п.п. Однако в нашем прогнозе заложена пауза на заседании в сентябре. Поэтому данные, подтверждающие отсутствие оснований для повышения ключевой ставки, могут стать позитивом для облигаций".

Аналитикам "БКС МИ" по-прежнему нравятся длинные ОФЗ и отдельные корпоративные облигации с фиксированным доходом из 2-го эшелона с кредитным рейтингом АА-А. Среднесрочные облигации, на их взгляд, интересны для удержания в портфеле, тогда как от краткосрочных лучше избавляться.

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