"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Позитив

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Позитив" с прогнозной ценой 2000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 105%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания представила сильные результаты за 2К26, которые оказались существенно лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза, - пишут эксперты Софья Астрелина, Владимир Беспалов и Глеб Минасян. - Отгрузки выросли более чем в два раза в годовом сопоставлении, а EBITDAC и NIC впервые за всю публичную историю стали положительными уже во втором квартале".

В 3К26 менеджмент ожидает увеличение отгрузок на 50% г/г, а по итогам всего 2026 года по-прежнему прогнозирует рост на 19-34% до 40-45 млрд руб. По оценкам аналитиков "Эйлера", годовые результаты будут ближе к верхней границе диапазона.

Они считают результаты Группы хорошей историей роста с привлекательным потенциалом развития в долгосрочной перспективе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.