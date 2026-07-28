Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ из-за слабой долгосрочной предсказуемости финансовых результатов, говорится в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

Банк ВТБ опубликовал финансовую отчетность по итогам 2К26. Чистая прибыль составила 92,6 млрд руб., оказавшись на 15,8% выше прогноза экспертов инвестбанка "Синара", но на 13,7% ниже консенсус-оценки; показатель ROE был равен 13%.

Операционные доходы на 8% превысили наши ожидания, преимущественно за счет 16,9 млрд руб. прочих операционных доходов, отмечает эксперт.

"Чистый процентный доход ожидаемо вырос на 6% к/к в силу восстановления чистой процентной маржи на 0,1 п. п. в квартальном сравнении до 2,6%, а комиссионные доходы увеличились на 31% г/г, превзойдя наши прогнозы, - указывает Найденова. - При этом и операционные расходы оказались на 2% меньше наших ожиданий. Стоимость риска составила 1,0% (1,1% - ориентир на 2026 год). В целом считаем отчетность умеренно позитивной, но сохраняем нейтральную оценку акций Банка ВТБ из-за слабой долгосрочной предсказуемости финансовых результатов".

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