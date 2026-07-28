"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций American Express Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $364 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 11,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Несмотря на сохраняющиеся повышенные макроэкономические, геополитические и другие риски, American Express представила в целом весьма уверенные финансовые результаты за 2К2026, - отмечает эксперт. - Так, выручка выросла двухзначными темпами в годовом выражении на фоне продолжающегося повышения трат потребителей по картам компании, хотя заметный рост операционных расходов и оказал определенное сдерживающее влияние на динамику прибыли. При этом менеджмент немного улучшил прогнозы на весь 2026 год".

Между тем акции American Express с начала текущего года торгуются в минусе почти на 12%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период повысился на 8%, констатирует стратег. Учитывая сильный фундаментальный профиль компании, такое расхождение выглядит, по мнению Додонова, неоправданным, и данные бумаги сохраняют привлекательность для среднесрочных покупок.

American Express - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире.

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