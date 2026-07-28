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28 июля 2026 года 11:27

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan с прогнозной ценой $341

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $341 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 3,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Несмотря на сохраняющиеся значительные экономические и другие риски в мире, мы умеренно оптимистично оцениваем долгосрочные перспективы JPMorgan, - пишет эксперт. - Прогнозы по американской экономике остаются довольно позитивными, на этом фоне мы рассчитываем, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильным позициям во всех основных сегментах и устойчивой капитальной позиции JPMorgan успешно пройдет через текущий непростой период и продолжит уверенно смотреться в финансовом плане в ближайшие годы".

В то же время акции JPMorgan после скачка на 18% за последние два месяца, на взгляд Додонова, торгуются несколько выше своего справедливого уровня, в связи с чем наш взгляд на них остается сдержанным.

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-JPMORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ