Рубль снижается в паре с юанем во вторник утром на фоне продолжающегося падения нефти

Москва. 28 июля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль снижается на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5845 руб. (+3,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник после двух дней активного падения, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск торгуются по $86,15 за баррель, что на 2,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они рухнули на 8,7%, до $88,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене к этому времени на 2,25%, до $80,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на 7,5%, до $82,61 за баррель.

Как сообщалось, американские вооруженные силы на минувших выходных прекратили нанесение ночных ударов по Ирану. Такое решение было принято президентом США Трампом, чтобы еще раз попытаться урегулировать конфликт дипломатическими методами, заявил в интервью Fox News постпред США при ООН Майк Уолтц.

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передают иранские СМИ. "Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - заявил Акраминия. При этом он указал, что "стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США".

"Не думаю, что ближневосточная проблема решена, - отметил Скотт Шелтон из TP ICAP. - Хотелось бы видеть реальные доказательства того, что нефть вновь начала поставляться по Ормузскому проливу, а это нам только предстоит увидеть".